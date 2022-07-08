Москва, , 15:19 — REGNUM События в России и мире стали развиваться по сценарию, который мало кто предполагал, считает экономист и предприниматель Пётр Заборцев. «Вряд ли западные правительства думали, что, вводя санкции, они настолько обострят свои и без того серьезные экономические проблемы», — заявили он ИА REGNUM, комментируя сообщение Bloomberg, что уловка президента Владимира Путина позволила России переиграть Запад.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако, он обратил внимание, что и в нашем руководстве было много тех, кто поддался панике первых дней, особенно в экономическом блоке правительства. «Резкий рост ставок и звучащие апокалиптические прогнозы Минэкономики — тому пример», — пояснил Заборцев.

«Но правительству России удалось в очередной раз подтвердить свою высочайшую компетентность в разрешении ситуационных кризисов. То, как регуляторам удалось справиться с паникой первых недель, я думаю, неожиданно даже для них самих. Сумев наступить на горло собственной песне, экономические власти оперативно перестроили валютное и фондовое регулирования. С помощью своего ситуационного центра при правительстве России властям удалось разрешить возникшие на волне паники дефициты потребительских товаров. В целом, это все выглядело и выглядит эффектно и эффективно», — отметил экономист.

По его словам, сейчас перед нами и нашей экономикой стоят задачи совсем другого порядка. Их природа — фундаментальна и ситуативные решения вряд ли помогут.

Во-первых, сокращающиеся товарные запасы по импортной западной продукции грозят вылиться в жесточайшие дефициты непродовольственных потребительских товаров, а также прекратить инвестиционную активность из-за недоступности средств производства, уверен эксперт. По его мнению, параллельный импорт не может пока восполнить рухнувший объем поставок. А по состоянию на май, импорт сократился и из западных стран, и из восточных тоже. Например, снизился импорт товаров из Китая.

«Во-вторых, нарастающий кризис в западных экономиках грозит в течение ближайшего года уронить цены на товары нашего традиционного экспорта. Подобное падение цен наблюдалось почти всегда в периоды рецессии. А сейчас эта проблема может быть еще и усилена физическими ограничениями на экспорт. Это может спровоцировать серьезный бюджетный кризис, перерастающий в экономический и социальный. И работать с этой проблемой нужно уже сейчас», — подчёркивает Заборцев.

И, в-третьих, освобождаемые в ходе СВО территории остро нуждаются в восстановлении жилья и инфраструктуры, напоминает экономист: «Эйфория освобожденных быстро пройдет, если к холодам им будет негде жить и/или нечем отапливать помещения. В этой связи, нужны экстренные меры и решения, направленные на кратное ускорение ремонтных, строительных и восстановительных работ. А это требует быстрого переключения ресурсов с других территорий России. Например, с ЮФО. Но, как мы знаем, в самом ЮФО, пока с финансированием инфраструктуры есть существенные задержки и сложности. Официальные решения по этим вопросам не приняты до сих пор».

«В итоге, указанные выше фундаментальные проблемы, как и вал более сложных задач, на мой взгляд, является крупнейшим вызовом для администрации нашего президента со времен начала 2000-х. Я уже не говорю о том, что общество ждет от власти образа будущего, которые бы с одной стороны, был конструктивным, а с другой стороны, воодушевлял граждан. На мой взгляд, в этих условиях смена парадигмы управления — жизненная необходимость. Нужны новые подходы и взгляды на решения проблем. Либеральный капитализм исчерпывает себя. У госплана 2.0, о котором сейчас много говорят, слишком много долгосрочных минусов. Так что наступает время совсем новых решений», — добавил предприниматель.