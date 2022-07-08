Две волгоградские семьи отметили знаками родительской славы
Волгоград, 8 июля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Государственные награды, знаки родительской славы, вручил 8 июля двум многодетным родителям губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Семья Зои и Евгения Ковалëвых из Серафимовичского района удостоены ордена «Родительская слава». Они растят шесть сыновей и одну дочку, в июне 2022 года родители отметили 22-летие брака.
Медалью ордена «Родительская слава» удостоены жители Волгограда Татьяна и Михаил Богдановы. Они вместе уже 40 лет, воспитали трёх дочек и двоих сыновей, теперь в их семье девять внуков.
Всего в Волгоградской области орденом родительской славы награждены 15 супружеских пар, ещё 13 семей удостоены медалью ордена.