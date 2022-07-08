Волгоград, 8 июля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Государственные награды, знаки родительской славы, вручил 8 июля двум многодетным родителям губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Орден «Родительская слава»

Семья Зои и Евгения Ковалëвых из Серафимовичского района удостоены ордена «Родительская слава». Они растят шесть сыновей и одну дочку, в июне 2022 года родители отметили 22-летие брака.

Медалью ордена «Родительская слава» удостоены жители Волгограда Татьяна и Михаил Богдановы. Они вместе уже 40 лет, воспитали трёх дочек и двоих сыновей, теперь в их семье девять внуков.

«Вы сделали осознанный выбор — выбор в пользу большой и крепкой семьи. На родительской вахте вы трудитесь без выходных и праздников. Вы дарите детям любовь и тепло домашнего очага. В ваших семьях из поколения в поколение передаются главные семейные ценности нашего многонационального народа, это любовь к родной земле, почитание старших, забота о младших, взаимное доверие, взаимовыручка и поддержка. Многодетные семьи — это прочный фундамент для настоящего и будущего нашей страны», — поздравил семьи с наградами и Днём семьи, любви и верности губернатор.

Всего в Волгоградской области орденом родительской славы награждены 15 супружеских пар, ещё 13 семей удостоены медалью ордена.