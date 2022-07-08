Ростов-на-Дону, 8 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о хищении 17,5 млн рублей при реконструкции гребного канала «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Donland.ru Гребной канал «Дон»

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал бывший заместитель директора «Южной строительной компании». Установлено, что подрядчик подделал акты выполненных работ, указав фиктивную покупку элементов магистрального пульпопровода. Ущерб, причинённый бюджету Ростова-на-Дону, превысил 17,5 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к двум годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.