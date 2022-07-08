Лос-Анджелес, США, , 15:18 — REGNUM Американский актёр Джонни Депп пожертвовал деньги с продажи NFT почти $800 тыс. нескольким на помощь детям. Об этом 8 июля сообщает Fox Business.

Джонни Депп celebrityabc

Компания Джонни Деппа Never Fear Truth, которая занимается продажей NFT, перевела деньги, полученные от покупок активов, четырём детским больницам. Среди них — детская больница Лос-Анджелеса, фонд детской больницы Перта, Коалиция Footprint и детская благотворительная организация больницы Грейт-Ормонд-стрит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонни Депп возвращается в кино после перерыва в карьере, связанного со скандалом с его бывшей женой, актрисой Эмбер Хёрд. Он сыграет Людовика XV во французском фильме La Favorite.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix профинансирует новый фильм с Джонни Деппом в главной роли