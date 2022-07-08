Владикавказ, , 15:16 — REGNUM В Северной Осетии состоялся суд над экс-председателем кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания». Его признали виновным в создании финансовой пирамиды и хищении у жителей региона более 57 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Из подробностей дела известно, что в течение более трех лет, начиная с февраля 2016 года, подсудимый, являясь главой кооператива «Сберкасса Алания», привлекал деньги граждан, выплачивая им доход за счет средств новых участников. При этом никакой инвестиционной или другой законной предпринимательской деятельности не велось. За это время мошенник получил от 65 жителей республики более 57 млн рублей, которые прибрал к рукам, а для того чтобы скрыть банкротство, подготовил недостоверную отчетность о деятельности организации и сдал её в финансовые органы.

Все эти деяния обвиняемого легли в основу уголовного дела, при рассмотрении которого Советский районный суд Владикавказа приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.