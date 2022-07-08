Саратов, 8 июля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. По итогам января-апреля 2022 года в Саратовской области прибыль организаций составила более 20,6 млрд рублей. Финансовые результаты предприятий публикует Саратовстат.

Виктор Корецкий. Вот наша прибыль! 1965

Наибольшая прибыль отмечается в обрабатывающих производствах — свыше 11,1 млрд рублей, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — более 2,9 млрд рублей, около 2,5 млрд рублей — добыче полезных ископаемых.

Доля получивших прибыль организаций составила 70,7% и превысила значение аналогичного периода прошлого года (68,0%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области новое мукомольное производство позволит создать на первом этапе минимум 500 рабочих мест. Строительство первой очереди мощностью 350 тыс. тонн планируют начать в 2023 году.

Читайте также: В Саратовской области появится современное мукомольное производство

Читайте также: В Саратовской области построят ветроэлектростанцию