Москва, , 15:12 — REGNUM Государство окажет рыбной индустрии необходимую поддержку. Об этом 8 июля заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Отмечу хороший результат по объёмам добычи водных биоресурсов. Растут и наши поставки на зарубежные рынки. Уверен, что российская рыбная индустрия при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность», — заявил Путин.

«Государство обязательно окажет компаниям, трудовым коллективам необходимую поддержку для решения приоритетных задач», — указал он.