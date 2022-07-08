Москва, 8 июля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Государство окажет рыбной индустрии необходимую поддержку. Об этом 8 июля заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Отмечу хороший результат по объёмам добычи водных биоресурсов. Растут и наши поставки на зарубежные рынки. Уверен, что российская рыбная индустрия при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность», — заявил Путин.

«Государство обязательно окажет компаниям, трудовым коллективам необходимую поддержку для решения приоритетных задач», — указал он.