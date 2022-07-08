Лондон, , 15:11 — REGNUM Ремонт дома номер 11 на Даунинг-стрит, где проживал с семьей ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, обошёлся в более чем 200 тыс. фунтов стерлингов. Такая сумма была потрачена в 2020 году. Это в семь раз больше, чем предусматривается премьер-министрам на эти цели (30 тысяч фунтов стерлингов в год), сообщает газета Independent со ссылкой на копию официального счёта, который был отправлен Джонсону компанией Soane Britain, специализирующейся на создании мебели ручной работы.

Даунинг-стрит CAPTAIN ROGER FENTON

Оказавшиеся в распоряжении британских СМИ документы свидетельствовали, что премьер-министр привлёк для финансирования ремонта средства Консервативной партии, хотя канцелярия Джонсона утверждала, что он оплатил работы из собственных средств.

Самым дорогостоящими покупками стали два дивана для гостиной общей стоимостью более чем 15 тыс. фунтов стерлингов, восемь стульев для обеденного зала (более 11 тыс. фунтов), коврик для гостиной (7 тыс. фунтов) и лампа (6 тыс. фунтов). А самый дешевый предмет — кухонная скатерть за 500 фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что позднее Джонсон вернул долг и оплатил ремонт за свой счёт.