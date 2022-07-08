Джуно , США, 8 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Аляска Майк Данливи пожелал удачи политикам, которые напомнили о российском периоде истории этого региона. Свой комментарий он разместил в Twitter.

AKSenMajority Майк Данливи

«Российским политикам, которые считают, что могут вернуть обратно Аляску: удачи», — написал Данливи.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Соединённым Штатам стоит помнить о прошлом Аляски и о том, что России всегда есть чем ответить на попытки Вашингтона распоряжаться российскими ресурсами. Он добавил, что за проведение референдума в штате Аляска выступает вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). Володин также предложил «приглядывать за Аляской» депутатам, которые представляют в Госдуме Дальний Восток.

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