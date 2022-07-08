Воронеж, , 15:10 — REGNUM Уголовное дело в отношении 17 участников преступного сообщества по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков направлено в Центральный суд Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области 8 июля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в июне 2020 года ранее незнакомые между собой жители Воронежа, вместе с другими неустановленными лицами, вступили в две организованные группы для сбыта наркотиков. Роли в преступном сообществе были распределены следующим образом: оптовые курьеры получали крупные партии наркотиков, фасовщики распределяли оптовые партии на более мелкие, остальные участники — оборудовали тайники с наркотиками для сбыта потребителям.

По данным следствия, в период с июня 2020 года по март 2021 года обвиняемыми на территории Воронежа и области было совершено не менее 14 эпизодов преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств. После задержания фигурантов при обысках полицейские обнаружили у них свыше 6,5 кг наркотиков.