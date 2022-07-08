Токио, , 15:08 — REGNUM Студия Monolith Soft опубликовала новое обзорное видео, посвящённое игре Xenoblade Chronicles 3. Ролик был опубликован 8 июля на портале Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Длительность очередного видео от разработчиков составляет около восьми минут, в нём Monolith Soft раскрыла подробности о мире Xenoblade Chronicles 3, персонажах, конфликте во вселенной игры и её механиках. К сожалению, пока видео озвучено только на японском языке, нет даже англоязычных субтитров.

Напомним, третья игра серии Xenoblade Chronicles выйдет на портативной консоли Nintendo Switch 29 июля 2022 года. Отметим, в июне 2022-го разработчики показали продолжительный трейлер проекта в рамках очередной трансляции Nintendo Direct.

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