Лондон, , 15:07 — REGNUM С призывом нанести удар по Крымскому мосту американскими ракетами Harpoon для ослабления России обратился к киевскому режиму бывший командующий европейской армией НАТО генерал Филип Бридлав. Его слова 8 июня приводит британская газета The Times.

Крымский мост Most.life

«Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с Крымом», — сказал он.

Также Бридлав посоветовал киевским боевикам для такого удара использовать противокорабельные ракетами Harpoon, которые им ранее поставил Вашингтон.

При этом генерал НАТО заявил, что атака украинских нацистов на Крымский мост будет якобы оправданной, напомнив об ударе ВСУ по железнодорожному вокзалу в Краматорске и утверждая, что его якобы нанесли российские военные.

«Керченский мост — законная цель», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что фраза президента России Владимира Путина о том, что Россия на Украине еще «всерьез ничего и не начинала» означает, что потенциалы этих двух стран являются несоизмеримыми.