Москва, , 15:06 — REGNUM Российский ипотечный рынок постепенно восстанавливается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Ипотека

«Ставки по ипотеке снижаются на докризисный период, и активно восстанавливается льготное ипотечное кредитование, что обеспечивает спрос со стороны населения, — сказала она. — В июле тоже можно будет наблюдать хорошую динамику. Конечно, не в таких больших показателях, как в июне. Ведь эти показатели после очень большого спада. Но все-таки рост предполагается. Ожидается, что осенью тоже будет наблюдаться дальнейший рост показателей по объёму кредитования. Ключевая ставка может снизиться, а значит, ипотечная тоже, что будет ещё привлекательнее для населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребность граждан РФ в улучшении их жилищных условий была и остается высокой.

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