София, 8 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Сводный брат болгарского спортсмена Георгия Семерджиева, арестованного по подозрению в совершении ДТП со смертельным исходом в Софии, задержан полицией за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Об этом 8 июля сообщает софийская газета «Факты».

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По предварительным данным, в крови задержанного гражданина оказалось большое содержание алкоголя. Согласно официальной информации, речь идет о сыне отца Семерджиева от второго брака.

Ведется следствие.

По версии следствия, 5 июля нынешнего года внедорожник, предположительно управляемый Г. Семерджиевым, ранее являвшимся нападающим одного из крупнейших футбольных клубов Болгарии, насмерть сбил на пешеходном переходе двух женщин. При этом виновник трагедии с места аварии скрылся.

Позднее Г. Семерджиев был взят под стражу. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет тюрьмы.