Кишинёв, , 15:06 — REGNUM Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон поддерживает все инициативы по объединению политических сил для смены правящего режима в стране. Об этом он заявил на телеканале Publika.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считаю, что сегодня ни одна партия не справится в одиночку с задачей скинуть эту антинародную власть», — сказал бывший президент, находящийся под домашним арестом.

Он добавил, что получает много предложений о создании различных объединений. Политик поддерживает это и настаивает на том, что тем, кто желает менять власть в стране, нужно объединяться.

Напомним, ранее Додон заявил, что неважно какая политическая сила придёт на смену правящей партии «Действие и солидарность», лишь бы остановить «разрушительную» политику действующих властей.

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