Махачкала, 8 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств при строительстве жилья для молодых семей. В хищении 26 млн рублей, выделенных по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан», подозревается ряд должностных лиц дирекции молодежных жилищно-строительных программ. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщили 8 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Fidh.org Арест

В числе фигурантов дела заместитель директора организации, начальник отдела реализации государственных программ и другие должностные лица дирекции. В ходе расследования установлено, что преступная группа в целях хищения бюджетных денежных средств была создана в 2018 году заместителем директора и иными должностными лицами государственного учреждения. В состав группы также вошли работники жилищно-строительных кооперативов и другие лица.

«С 2018 года по 2020 год члены организованной группы, введя в заблуждение не менее 19 участников данной государственной программы, заключив с ними и подконтрольными им жилищно-строительными кооперативами фиктивные договоры о приобретении квартир, … обманным путем похитили субсидии, денежные средства государственных внебюджетных фондов в виде материнских капиталов, а также их личные накопления на общую сумму в размере около 26 млн рублей», — говорится в сообщении СК по региону.

В настоящее время организатор аферы и двое активных участников организованной преступной группы задержаны. Следствие продолжается.