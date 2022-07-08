В Дагестане чиновники из дирекции жилищных программ похитили 26 млн рублей
Махачкала, 8 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств при строительстве жилья для молодых семей. В хищении 26 млн рублей, выделенных по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан», подозревается ряд должностных лиц дирекции молодежных жилищно-строительных программ. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщили 8 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.
В числе фигурантов дела заместитель директора организации, начальник отдела реализации государственных программ и другие должностные лица дирекции. В ходе расследования установлено, что преступная группа в целях хищения бюджетных денежных средств была создана в 2018 году заместителем директора и иными должностными лицами государственного учреждения. В состав группы также вошли работники жилищно-строительных кооперативов и другие лица.
В настоящее время организатор аферы и двое активных участников организованной преступной группы задержаны. Следствие продолжается.