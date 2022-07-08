Уфа, , 15:20 — REGNUM Направления развития уфимского моторостроительного объединения обсудили в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров и индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба главы республики.

Анатолий Сердюков Defense.gov

Сообщается, что Хабиров и Сердюков посетили производственно-технологический центр ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО), который ориентирован на выпуск компонентов серийных и перспективных вертолётных двигателей (их устанавливают на машины семейств «Ка» и «Ми»).

Отмечается, что они осмотрели производственные площадки и образцы выпускаемых изделий, кроме этого были рассмотрены вопросы развития уфимского моторостроительного объединения.

По словам управляющего директора ОДК-УМПО Евгения Семивеличенко, на предприятии внедряют инновационную систему отечественной разработки АИС «Диспетчер» для получения сведений о состоянии станочного парка. Предполагается, что она охватит свыше 800 станков, что позволит увеличить эффективность их работы.