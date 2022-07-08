Москва, , 15:03 — REGNUM Начавшийся рост котировок биткоина говорит пока лишь о краткосрочной коррекции курса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

Криптовалюта

«Для вывода о возврате биткоина на устойчивую траекторию роста недостаточно позитивных сигналов рынка, — сказала Мамедова. — Анализ потерь трейдеров в результате текущего скачка биткоина говорит о том, что многие трейдеры все ещё ставят на дальнейшее падение рынка. В этой связи можно говорить о краткосрочной коррекции курса. И тенденция укрепится в том случае, если и другие криптовалюты также покажут рост, а рынок не получит новостей о новых банкротствах компаний».

При этом она отметила, что пока нет данных, которые позволили бы прогнозировать падение рынка криптовалют летом 2022 года.

«А вот коррекция курса в обе стороны вполне закономерна», — уточнила Мамедова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, когда биткоин начнет устойчиво дорожать.

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