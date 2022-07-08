Нукус, Узбекистан, , 15:18 — REGNUM Решение Ташкента о ликвидации права Каракалпакии на выход из состава Узбекистана имело под собой и националистическую, и бизнес-подоплёку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил эксперт по Туркестану Виталий Волков.

Здание парламента Каракалпакии. Нукус Bakhadirkaramatdinov

Шавката Мирзиёева решил, что пришло время статус Каракалпакии изменить. Есть инсайдеры, которые считают, что свою роль сыграли бизнес-интересы. Кроме того, есть мнение, что идея понизить статус Каракалпакии пришла из кругов турецкоориентированных узбекских националистов. В любом случае, мало кто верит в то, что, как это говорилось, чтобы «сблизить народы Узбекистана и Каракалпакии» и было внесено это изменение, которое взорвало республику. Более того, есть сведения о том, что предварительно группой инициаторов из Ташкента был проведён некий зондаж с руководящими структурами в самой Каракалпакии, и поначалу их даже удалось убедить в том, что они получат свои плюсы от этого. Но в какой-то момент эта договорённость не сработала. Виталий Волков На вопрос, почему узбекские власти отменили существовавшее 30 лет право выхода Каракалпакии из состава Узбекистана, ответить довольно сложно, не зная точно, что происходило в Ташкенте при подготовке этих изменений. Одно можно сказать с уверенностью, что изменения, которые вроде как должны предлагаться на обсуждение населения, готовятся в близком окружении главы государства, а согласование с населением является некой формальностью. Есть несколько версий, как появился вот этот пункт, который так сильно должен был поменять политическую структуру всей страны. Речь идёт о том, что в Каракалпакии давно подозревали, что их конституционно закреплённую самостоятельность хотят отобрать, об этом довольно давно шли разговоры, и, более того, там есть группы активистов, часть из которых проживает за рубежом. Эти активисты утверждали, что Каракалпакия незаконно присоединена к Узбекистану. Были там и настроения, что республика должна принадлежать Казахстану. Судя по всему, кто-то из близкого окружения президентарешил, что пришло время статус Каракалпакии изменить. Есть инсайдеры, которые считают, что свою роль сыграли бизнес-интересы. Кроме того, есть мнение, что идея понизить статус Каракалпакии пришла из кругов турецкоориентированных узбекских националистов. В любом случае, мало кто верит в то, что, как это говорилось, чтобы «сблизить народы Узбекистана и Каракалпакии» и было внесено это изменение, которое взорвало республику. Более того, есть сведения о том, что предварительно группой инициаторов из Ташкента был проведён некий зондаж с руководящими структурами в самой Каракалпакии, и поначалу их даже удалось убедить в том, что они получат свои плюсы от этого. Но в какой-то момент эта договорённость не сработала.

Напомним, что после вспыхнувших в ресбулике массовых волнений в Караклпакии было введено чрезвычайное положение.