Донецк, 8 июля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Мораторий на исполнение смертных приговоров отменён решением Народного Совета ДНР. Об этом сообщили 8 июля в пресс-службе парламента республики.

Smdnr.ru Парламент ДНР

Председатель комитета Народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина заявила, в законопроекте предлагается признать утратившей силу часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса.

В существующей военно-политической обстановке, добавила она, это позволит защищать суверенитет, территориальную целостность и интересы Донецкой Народной Республики. Положения о наказании в виде смертной казни начинают действовать в день опубликования закона.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил к расстрелу британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Ибрагима, которые воевали на стороне Киева и сдались в плен в Мариуполе. Все трое признали, что участвовали в агрессии Украины.

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