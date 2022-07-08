Москва, 8 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Россия и Китай обсуждают увеличение поставок угля в КНР, сообщил 8 июля начальник департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Я могу сказать только за те переговоры, в которых участвует Минэнерго. Компании ищут всех, даже со странами Африки они работают. Если со странами Востока, то абсолютно точно [идут переговоры] с Китаем, история с Тайванем, он тоже крупный потребитель», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки российского угля в Китай растут, несмотря на снижение общего объема поставок в Китай, показали новые данные S& P Global Market Intelligence.

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