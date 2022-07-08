Белгород, 8 июля 2022, 15:11 — REGNUM Крупнейшую в мире подводную лодку «Белгород» передали 8 июля ВМФ России, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов в социальных сетях.
Глава администрации города приехал на торжественный спуск корабля в архангельский Северодвинск.
Кроме того, глава города подписал официальное соглашение о сотрудничестве между администрацией Белгорода и экипажем одноимённой атомной подлодки — это позволит «вывести на новый уровень многолетние партнёрские отношения, развивать военно-патриотические, культурные связи между моряками-подводниками и жителями города».