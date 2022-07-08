Белгород, , 15:11 — REGNUM Крупнейшую в мире подводную лодку «Белгород» передали 8 июля ВМФ России, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов в социальных сетях.

Подводная лодка Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава администрации города приехал на торжественный спуск корабля в архангельский Северодвинск.

«Мы можем гордиться — субмарина названа в честь нашего города, города воинской славы, города первого салюта. Как символ отваги и непобедимости, силы и стойкости. Этими качествами всегда отличались белгородцы. И продолжают демонстрировать их в наше непростое время. От имени всех горожан поздравил моряков с грандиозным событием!» — отметил мэр.

Кроме того, глава города подписал официальное соглашение о сотрудничестве между администрацией Белгорода и экипажем одноимённой атомной подлодки — это позволит «вывести на новый уровень многолетние партнёрские отношения, развивать военно-патриотические, культурные связи между моряками-подводниками и жителями города».