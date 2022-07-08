Омск, , 14:58 — REGNUM Сотрудники Госавтоинспекции в Омске оперативно доставили травмированного мальчика в больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в областном УМВД.

В Омске сотрудники полиции помогли травмированному ребёнку 55. мвд. рф

Экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Дмитрия Иванова и Артура Мухаметшина нёс службу на федеральной автодороге Челябинск — Новосибирск. К ним подъехал автомобиль, из которого выбежала взволнованная девушка. Она рассказала, что в салоне находится семилетний ребёнок, которому срочно требуется медицинская помощь.

Полицейские пересадили мальчика и девушку в патрульный автомобиль и за короткое время доставили их в детскую городскую больницу № 3. Позже отец ребёнка рассказал, что они ехали из деревни Пятилетка Омского района, где мальчик получил травму головы во время игры с друзьями. На него упал прицеп от легковой машины.

Мужчина попросил помочь свою сестру, работающую медиком. Она оказала первую помощь и организовала поездку в больницу.

Сельчане поблагодарили полицейских за помощь. Сейчас мальчик уже идёт на поправку и готовится к выписке.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Омске инспекторы ДПС оказали помощь женщине, родившей ребёнка в салоне машины.

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