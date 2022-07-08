София, 8 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Народном собрании (парламенте) Болгарии продолжается процесс переговоров по созданию нового Совета министров страны. Об этом 8 июля сообщает софийская газета «Телеграф».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, соответствующее заседание началось со второй попытки — по состоянию на 10:00 утра по местному времени в зале заседаний не было зарегистрировано кворума.

Предполагается, что в течение дня технический глава кабмина Асен Василев представит на рассмотрение народных избранников список претендентов на министерские посты.

Соответствующий отчет Василев должен представить президенту Болгарии Румену Радеву не позднее 17:00 8 июля.