Уфа, , 14:57 — REGNUM Материалы уголовных дел, касающиеся трёх хоккеистов, дававших взятки для получения отсрочки от армии, зарегистрировал Ленинский суд Уфы. Об этом 8 июля сообщает «РИА Новости Спорт».

«В Ленинский районный суд поступили материалы уголовных дел по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки) против трёх хоккеистов Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и Михаила Воробьёва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дата рассмотрения пока не назначена. Хоккеисты находятся под подпиской о невыезде.

Игроки обвиняются в даче взятки для получения отсрочки от армии. Ранее хоккеисты они выступали в системе уфимского «Салавата Юлаева». Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

В сезоне 2020/21 вратарь Сулейманов играл за «Металлург-Серов» в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ), нападающий Владислав Лукин выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Адмирал» и «Салават Юлаев». Форвард Михаил Воробьёв играл в КХЛ за санкт-петербургский СКА, где провёл 41 матч, набрав 19 очков (6 голов + 13 передач).