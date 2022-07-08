Вашингтон, 8 июля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Правительство США готово предоставить грант на развитие лидерских качеств у 60 студентов из Армении, Азербайджана и Грузии. Об этом 8 июля сообщает RT, ссылаясь на описание гранта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Тренинги, ориентированные на развитие лидерских качеств, социальное предпринимательство и вовлечение людей в жизнь общества, могут стать эффективным катализатором диалога в молодежной среде, предлагая участникам программы и следующему поколению лидеров возможность заново открыть друг для друга человечность и культурную взаимосвязь», — говорится в описании.

По данным журналистов, студентов из стран Закавказья планируется обучать предпринимательству, общественной работе, разрешению конфликтов и другим дисциплинам. Также курс должен содержать стажировку в общественных организациях США.

Сообщается, что после прохождения программы подготовки студенты должны будут вернуться на родину и там проводить «социальные изменения» при поддержке «наставников».