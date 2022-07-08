Чита, , 14:56 — REGNUM По случаю Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России сегодня, 8 июля, двенадцать семейных пар Забайкалья, которые прожили в браке более 25 лет, наградили медалями, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие по случаю Дня семьи, любви и верности в Чите Правительство Забайкалья

Торжественное мероприятие в честь праздника проходило в краевой филармонии.

«Основанный на православных традициях праздник близок каждому человеку, независимо от его вероисповедания и национальной принадлежности. Потому что такие слова, как «семья», «любовь», «верность», близки каждому из нас. Отрадно наблюдать, что в нашем регионе растет количество семей, которые воспитывают двух и более детей. В настоящее время в Забайкалье 23 337 многодетных семей, в которых воспитываются 66 438 детей. В немалой степени этому способствует государство.

На данный момент мы оказываем государственную поддержку при рождении каждого ребенка. С начала этого года 21 717 семей получили выплаты при рождении ребенка. Также в этот день особые слова благодарности я хочу сказать тем семьям, которые воспитывают больше трех детей и которые воспитывают приемных детей. Всем желаю любви, верности, крепкой семьи», — сказал министр труда и социальной защиты населения Забайкалья Дмитрий Семенов.

Награда «За любовь и верность» является общественной и включает одну медаль и два значка «Полевая ромашка».

Артисты филармонии представили творческие поздравления для участников мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области общественную награду из рук главы региона получили 37 пар. Еще 39 парам медали вручили мэры муниципальных образований.

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