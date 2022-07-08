Сеул, , 14:58 — REGNUM Новый вариант штамма коронавируса «Омикрон» ВА.5 может стать причиной новой волны заражений в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в последнее время 100% заражений в стране приходятся на штамм «Омикрон». При этом уровень заражения вариантом ВА.5 внутри страны составил 24,1%, среди ввозных случаев — 49,2%.

Медики отмечают, что новый вариант «Омикрона» отличается повышенной заразностью, обусловленной способностью обходить иммунитет к коронавирусу, выработанный за счёт вакцинации или заражения другими штаммами.

В мае Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний прогнозировало, что к концу июля среднесуточный число заражений составит 9 тыс. человек. Однако в действительности показатель приблизился к отметки 20 тыс.

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Эксперты отмечают, что дальнейшая эпидемическая ситуация в стране будет зависеть от скорости распространения варианта ВА.5.

По прогнозам специалистов, к середине августа среднесуточное число новых случаев заражения в Южной Корее может увеличиться до 100-200 тыс. человек.