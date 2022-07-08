Москва, 8 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики», — говорится в документе.

Также Министерству обороны России поручено совместно с МИД РФ провести переговоры с Киргизией и по достижении договоренности подписать от имени Москвы соглашение, разрешив вносить в его проект не имеющие принципиального характера изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии с 28 по 30 июня прошли вторые штабные переговоры, посвящённые подготовке и проведению командно-штабных учений с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2022».

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