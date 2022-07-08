Донецк, 8 июля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. О ситуации, которая на сегодняшний день сложилась на линии соприкосновения в Донбассе, рассказал 8 июля командир интернациональной бригады «Пятнашка» Донецкой Народной Республики (ДНР) Ахра Авидзба (позывной «Абхаз»). Видеозапись его рассказа 8 июля обнародовал телеграм-канал «ЧП Донецк Z».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По словам военного ДНР, в данный момент на линии соприкосновения наблюдается стабильно-напряженная ситуация и войска республики отвечают на огонь киевских боевиков, подавляя их огневые точки.

Также Авидзба уточнил, что, согласно полученным данным, враг немного оттянулся внутрь, потому что, вероятно, ведется переброска сил ВСУ к городу Славянску.

«Тем самым, это для нас очень хорошие новости, потому что мы предрешали такой момент, когда у Украины начнутся проблемы с людьми и техникой, и вот они начались. Поэтому, я думаю, после боёв за Донецкую Народную Республику, там уже будем просто допинывать противника до границ с Европой», — сказал он.

При этом Авидзба отметил, что в Европе также наблюдается непростая ситуация в этом вопросе и начинают искать виновных в ситуации на Украине, а потому он считает ситуацию на фронтах положительной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО означает превращение Балтийского моря во внутреннее море альянса.