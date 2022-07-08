Ярославль, , 14:52 — REGNUM 13 студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) посетили Ярославский НПЗ в рамках профориентационного образовательного проекта ПАО «Славнефть-ЯНОС» «Школа-колледж/вуз-предприятие». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Студенты УГНТУ в «Славнефть-ЯНОС»

Студенты обучаются по направлению «Химическая технология органических веществ». Они приехали в Ярославль в рамках совместной учебной практики в Ярославском государственном техническом университете, которая проходит по дорожной карте консорциума «Сетевой энергетический университет». Проект предполагает обучение студентов вузов по сетевым образовательным программам и поддерживает сотрудничество исследователей и учащихся в научных и инновационных разработках, а также стажировку будущих специалистов.

Экскурсия на предприятие стала частью образовательного блока практики уфимских студентов. За время пребывания в Ярославле ребята прослушали лекции, подготовленные для них преподавателями ЯГТУ по источникам углеводородного сырья для химической промышленности, использованию биоэтанола в качестве сырья для автомобильного топлива, получению дизельного топлива на Ярославском НПЗ.

Посещение предприятия дало возможность ребятам закрепить полученные знания и воочию увидеть установки, на которых происходят все описываемые процессы, и лично пообщаться в ведущими специалистами-нефтепереработчиками ЯНОСа, что стало существенным вкладом в процесс их формирования как будущих химиков-технологов.

«Трудно переоценить значимость практикоориенторованного обучения для будущих специалистов нефтеперерабатывающей отрасли. Возможность увидеть процессы переработки своими глазами, оценить масштаб деятельности предприятия и понять меру ответственности специалистов — то неоценимое знание, которое ребята заберут с собой, еще более утвердившись в правильности выбранного профессионального пути. Убеждена, что их воспоминания о Ярославле навсегда будут связаны с впечатлениями от ЯНОСа, который, возможно, для кого-то из них станет делом всей жизни», — сказала по итогам экскурсии на предприятие начальник отдела оценки и развития персонала Светлана Голубева.

Экскурсия стала возможной благодаря партнерству между заводом и Ярославским государственным техническим университетом (ЯГТУ), являющимся «кузницей» высококвалифицированных кадров для ЯНОСа — ведущего в России предприятия по объему переработки сырья.

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