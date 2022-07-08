«Славнефть-ЯНОС» продолжает профориентационный проект
Ярославль, 8 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. 13 студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) посетили Ярославский НПЗ в рамках профориентационного образовательного проекта ПАО «Славнефть-ЯНОС» «Школа-колледж/вуз-предприятие». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС».
Студенты обучаются по направлению «Химическая технология органических веществ». Они приехали в Ярославль в рамках совместной учебной практики в Ярославском государственном техническом университете, которая проходит по дорожной карте консорциума «Сетевой энергетический университет». Проект предполагает обучение студентов вузов по сетевым образовательным программам и поддерживает сотрудничество исследователей и учащихся в научных и инновационных разработках, а также стажировку будущих специалистов.
Экскурсия на предприятие стала частью образовательного блока практики уфимских студентов. За время пребывания в Ярославле ребята прослушали лекции, подготовленные для них преподавателями ЯГТУ по источникам углеводородного сырья для химической промышленности, использованию биоэтанола в качестве сырья для автомобильного топлива, получению дизельного топлива на Ярославском НПЗ.
Посещение предприятия дало возможность ребятам закрепить полученные знания и воочию увидеть установки, на которых происходят все описываемые процессы, и лично пообщаться в ведущими специалистами-нефтепереработчиками ЯНОСа, что стало существенным вкладом в процесс их формирования как будущих химиков-технологов.
Экскурсия стала возможной благодаря партнерству между заводом и Ярославским государственным техническим университетом (ЯГТУ), являющимся «кузницей» высококвалифицированных кадров для ЯНОСа — ведущего в России предприятия по объему переработки сырья.