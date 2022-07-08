Вашингтон, 8 июля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Действия западных стран в отношении России недальновидны. Такое мнение в статье, опубликованный в National Interest, высказал бывший представитель Сингапура в ООН Кишор Махбубани.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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«Близорукость Запада в отношениях с Россией проявляется в неразумных попытках исключить её из G20», — отмечает автор материала.

Махбубани напомнил, что страны «Большой семёрки», которые поддерживают исключение России из G20, составляют около 11% населения мира. При этом государства, которые не поддерживают эту идею, составляют более 40% населения мира.

«Самое мудрое, что могло бы сделать большинство политиков в Вашингтоне, — это отказаться от этого триумфалистского мышления и заняться некоторыми холодными и жёсткими геополитическими расчётами. Любая холодная оценка покажет, что американо-британские усилия по полному ослаблению и свержению России неразумны. В конце концов, Россия не исчезнет» — подчёркивает Махбубани.

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Кроме того, Россия останется соседом Европы в течение следующей тысячи лет, поэтому Евросоюзу не следует гневить Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент США Джо Байден заявил, что Россию надо исключить из G20. При этом официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что ни одна из стран — участниц «Большой двадцатки» (G20) не имеет права лишать другую страну права на участие в этом форуме. Как напомнил китайский дипломат, G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, а Россия — один из его важных членов.