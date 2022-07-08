Тверь, 8 июля 2022, 14:51 — REGNUM Маленький ребёнок выпал из окна жилого дома в Твери, сообщили 8 июля в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.
По предварительным данным, маленький ребёнок выпал из окна квартиры на втором этаже дома, с травмами его госпитализировали.
Следственные органы призывают взрослых соблюдать меры, которые помогут сохранить жизнь и здоровье их детей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области накануне, 7 июля, пятилетний мальчик получил травмы при падении из окна квартиры на пятом этаже.