Кемерово, 8 июля 2022, 14:52 — REGNUM В Кемерове сегодня, 8 июля, завершились Всероссийские соревнования горноспасателей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Победители Всероссийских соревнований горноспасателей
Победители Всероссийских соревнований горноспасателей
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«По итогам пяти дней состязаний весь пьедестал почёта оказался за военизированными горноспасательными отрядами (ВГСО) из Кузбасса, — уточнили в ведомстве. — Победителем стала команда Новокузнецкого ВГСО, второе место у специалистов Прокопьевского ВГСО, третье место у команды Национального горноспасательного центра. Победителям и призёрам были вручены медали, кубки, дипломы и подарки».

Отметим, что соревнования проходили с 4 июля на площадках подразделений Кемеровского ВГСО.

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