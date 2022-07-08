Ровеньский район, , 14:52 — REGNUM Трёх граждан Шри-Ланки задержали пограничники в Ровеньском районе Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 8 июля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Граница (сс) CWitte

Иностранцы в возрасте от 22 до 24 лет пытались пешком незаконно пересечь госграницу возле села Нижняя Серебрянка. Нарушителей задержали сотрудники погрануправления. Приговором Ровеньского районного суда каждый из них на ближайшие восемь месяцев отправится в исправительную колонию общего режима.

Решение суда вступило в законную силу.