Магас, 8 июля 2022, 14:50 — REGNUM В Ингушетии выявлен факт нарушения антикоррупционного законодательства в региональном управлении Федеральной налоговой службы. В несоблюдении норм, установленных для государственных служащих, уличили 53 сотрудника ведомства, которые не предоставили данные о своих доходах и расходах, а также об имуществе за 2020 год, сообщили 8 июля в пресс-службе прокуратуры по региону.
По результатам проверки в адрес руководителя управления ФНС по Республике Ингушетия было внесено представление. На его основании в отношении 53 нарушивших закон чиновников были приняты дисциплинарные меры наказания.