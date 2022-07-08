Магас, , 14:50 — REGNUM В Ингушетии выявлен факт нарушения антикоррупционного законодательства в региональном управлении Федеральной налоговой службы. В несоблюдении норм, установленных для государственных служащих, уличили 53 сотрудника ведомства, которые не предоставили данные о своих доходах и расходах, а также об имуществе за 2020 год, сообщили 8 июля в пресс-службе прокуратуры по региону.

«Ими были укрыты сведения о находящихся в собственности и пользовании объектах движимого и недвижимого имущества, о полученных доходах от их реализации, не отражались либо неверно отражались суммы доходов по месту работы и иные доходы, не указывались счета, открытые в кредитных организациях», — говорится в сообщении надзорного органа.

По результатам проверки в адрес руководителя управления ФНС по Республике Ингушетия было внесено представление. На его основании в отношении 53 нарушивших закон чиновников были приняты дисциплинарные меры наказания.