Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM В порт Калининграда отправятся 13 рейсов с грузами из Санкт-Петербурга. Расписание движения на линии опубликовало ОАО «СЕВЕРНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО».

Порт Санкт-Петербург Красовский Алексей

Доставку грузов из Петербурга будут осуществлять три судна: «Капитан Миронов», СМП Северодвинск и «Холмогоры», который уже ходит по этому направлению.

СМП Северодвинск два раза отправится из Петербурга в Калининград. На первый маршрут судно выйдет 25 сентября, а вернётся обратно в Северную столицу 2 октября, откуда снова отправиться в Калининград на следующий день.

В ближайшие два месяца «Холмогоры» выполнит пять рейсов в порт Калининграда, не учитывая рейс, который начался 5 июля. Отметим, что судно отходит от порта «Бронка».

Шесть рейсов выполнит «Капитан Миронов». Первый раз в июле оно покинет Петербург 24 июля и прибудет в Калининградскую область 27 июня. Судя по расписанию, последний запланированный водный рейс из Петербурга состоится 2 сентября.

Напомним, что морские перевозки грузов в Калининград активизировали на фоне введения запрета Литвой на транзит санкционных товаров. Судно «Холмогоры» сейчас доставляет в эксклавную область цемент и металлоизделия.

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