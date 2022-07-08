Санкт-Петербург, 8 июля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В порт Калининграда отправятся 13 рейсов с грузами из Санкт-Петербурга. Расписание движения на линии опубликовало ОАО «Северное морское пароходство».

Красовский Алексей Порт Санкт-Петербург

Доставку грузов из Петербурга будут осуществлять три судна: «Капитан Миронов», «СМП Северодвинск» и «Холмогоры», который уже ходит по этому направлению.

«СМП Северодвинск» два раза отправится из Петербурга в Калининград. На первый маршрут судно выйдет 25 сентября, а вернётся обратно в Северную столицу 2 октября, откуда снова отправится в Калининград на следующий день.

В ближайшие два месяца «Холмогоры» выполнит пять рейсов в порт Калининграда, не учитывая рейс, который начался 5 июля. Отметим, что судно отходит от порта «Бронка».

Шесть рейсов выполнит «Капитан Миронов». Первый раз в июле оно покинет Петербург 24 июля и прибудет в Калининградскую область 27 июля. Судя по расписанию, последний запланированный водный рейс из Петербурга состоится 2 сентября.

Напомним, что морские перевозки грузов в Калининград активизировали на фоне введения запрета Литвой на транзит санкционных товаров. Судно «Холмогоры» сейчас доставляет в эксклавную область цемент и металлоизделия.