Мурманск, , 16:04 — REGNUM По Северному морскому пути из Мурманска на Дальний Восток доставят первую партию краба. 670 тонн свежемороженого краба отправятся на атомном контейнеровозе (лихтеровозе) «Севморпуть» Атомфлота.

Крабы Unsplash

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«Ещё раз о том, как санкционные ограничения подталкивают нашу экономику к новым успешным решениям. Из Мурманска по Северному морскому пути в Тихоокеанский регион отправится первая партия краба. Такой способ доставки в два раза быстрее прежних и, как следствие, — дешевле», — заявил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Планируется, что вторую партию уже живого краба отправят по Северному морскому пути через несколько месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Архангельской области Александр Цыбульский 29 июня в ходе пленарной сессии на тему «Государственная политика в судостроительной промышленности» заявил о том, что развитие стратегически важного для страны Северного морского пути делает неизбежным и развитие портовой инфраструктуры.

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