Тель-Авив, Израиль, 8 июля 2022, 14:48 — REGNUM Президент Израиля Ицхак Герцог обсудил с лидером Палестины Махмудом Аббасом, праздник Курбан-байрам и предстоящий визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в регион, сообщила пресс-служба президента.
Также стороны обсудили «продолжение сотрудничества и необходимость обеспечения мира и покоя».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Палестины Махмуд Аббас провел встречу с главой министерства обороны Израиля Бенни Ганцем.
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