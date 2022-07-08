Тель-Авив, Израиль, 8 июля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Президент Израиля Ицхак Герцог обсудил с лидером Палестины Махмудом Аббасом, праздник Курбан-байрам и предстоящий визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в регион, сообщила пресс-служба президента.

ИА REGNUM Израиль и Палестина

«Президент Ицхак Герцог поговорил с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. В телефонном разговоре президент поздравил его, его семью, его народ и все народы региона с праздником. Они также обсудили, среди прочего, подготовку к визиту президента США Джо Байдена на следующей неделе», — сообщили в пресс-службе.

Также стороны обсудили «продолжение сотрудничества и необходимость обеспечения мира и покоя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Палестины Махмуд Аббас провел встречу с главой министерства обороны Израиля Бенни Ганцем.

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