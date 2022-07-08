Чита, , 14:47 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов по случаю Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России сегодня, 8 июля, поздравил забайкальцев с праздником. В частности, в поздравлении говорится:

Губернатор Забайкалья Александр Осипов Правительство Забайкалья

«Поздравляю с Днем семьи, с Днем Святых Петра и Февронии. Их пример доказывает, что можно все преодолеть, все испытания, все сложности жизни терпением, трудом, заботой и поддержкой. Желаю счастья каждой семье, внимания, любви к детям, родителям, всем родным и близким, друг к другу».

Также с поздравлениями к землякам обратилась заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова, отметив, что это самый тёплый, нежный и важный праздник.

«Пусть в каждой семье будет счастье и благополучие, гармония и домашний уют, любовь и верность. Желаю, чтобы каждого любили и ждали дома близкие и родные люди. Берегите свои семьи!» — сказала она.

Также Инна Щеглова отметила, что в этом году получат медали за любовь и верность 70 супружеских пар Забайкалья — те, которые прожили в браке более 25 лет.

«Горжусь нашими земляками и от всей души поздравляю! Живите долго и счастливо, радуйте близких теплотой общения и передавайте добрый опыт супружеской жизни молодым», — пожелала зампред правительства Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, указ, устанавливающий 8 июля Днём семьи, любви и верности, президент России Владимир Путин подписал в конце июня 2022 года. Отмечается, что такое решение было принято в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.

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