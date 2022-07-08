В Тамбовской области за сутки выявлены восемь ковид-пациентов
Тамбов, 8 июля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Тамбовской области 8 июля выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 542 случая заражения.
После выздоровления выписаны 114 тыс. 526 пациентов, в том числе семь — за последние сутки.
За весь период скончались 2442 человека. Подтвержден один новый летальный случай.