Таллин, 8 июля, 2022, 14:46 — ИА Регнум.

Увольнение

В Эстонии в летние месяцы 2022 года проходит целая череда сокращений рабочих мест, во многих случаях причиной является банкротство или уход иностранных компаний из страны.

Об этом сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на отчет Кассы по безработице. Согласно отчету, британская машиностроительная компания Clyde Bergemann закрывает свое предприятие в Эстонии и сокращает десятки работников. Почему компания, специализирующаяся на изготовлении паровых котлов, уходит из страны и прибегает к сокращениям, из отчета не ясно.

Не удалось также дозвониться до представителя компании, отметили журналисты Postimees.

В летний период ожидаются и другие сокращения. По данным Кассы по безработице, с начала июня 12 иностранных компаний сообщили о крупных сокращениях, в общей сложности сократят 306 человек.