Берлин, , 14:45 — REGNUM Студия Daedalic Entertainment выложила в Сеть новый трейлер игры The Lord of the Rings: Gollum, в котором продемонстрировала моменты игрового процесса. Видео было опубликовано 8 июля на портале GamesRadar.

Голлум в трилогии Питера Джексона Цитата х/ф «Возвращение короля», реж. Питер Джексон, 2003

Редакция издания отметила, что разработчики и в этот раз не показали в ролике как будет выглядеть бой. «Хотя Голлум, возможно, и не боец, он не отличается от него тем, что убивает неосторожного врага, когда представляется шанс, или избавляется от него более изобретательным и злодейским способом», — пояснила студия. Однако автор статьи обратил внимание, что если в игре присутствуют механики скрытых убийств, то было бы неплохо их увидеть.

Напомним, ранее Daedalic Entertainment сообщила, что релиз The Lord of the Rings: Gollum состоится 1 сентября 2022 года. Игра выйдет на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Её сюжет расскажет приключениях Голлума после того, как он лишился Кольца Всевластья из-за Бильбо Бэггинса (событие описано в книге Джона Толкина «Хоббит, или Туда и обратно»).

