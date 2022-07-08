Астрахань, , 14:45 — REGNUM В Астраханской области 8 июля выявлены 20 пациентов с коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализирован 31 человек. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 168 положительных результатов исследования.

114 тыс. 596 человек выписаны после курса лечения, в том числе три — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 18 человек. Подтвержден один новый летальный случай.