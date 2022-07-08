Астрахань, 8 июля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Астраханской области 8 июля выявлены 20 пациентов с коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализирован 31 человек. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 168 положительных результатов исследования.

114 тыс. 596 человек выписаны после курса лечения, в том числе три — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 18 человек. Подтвержден один новый летальный случай.