Смоленск, , 14:45 — REGNUM Бывший сотрудник Смоленской таможни признан судом виновным в получении взятки, сообщили 8 июля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Смоленской области.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, подсудимый, являвшийся инспектором отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Смоленской таможни ЦТУ ФТС России, в феврале 2021 года получил от гражданина, который организовывал доставку грузов из Белоруссии, взятку в 100 тысяч рублей за беспрепятственный пропуск через Государственную границу Российской Федерации четырех транспортных средств с импортным товаром.

Суд приговорил фигуранта дела к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях, организациях или предприятиях, сроком на два года, а также к штрафу в 500 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Крымской таможни, он подозревается в превышении должностных полномочий.